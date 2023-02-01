Захарова призвала провести обыски по делу "о крушении Украины" у всей элиты страны

Обыски необходимо провести у всей украинской элиты, которая разворовала и разрушила страну. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новость о том, что СБУ пришли с обысками к бывшему главе МВД Незалежной Арсену Авакову.

"А когда у украинской "элиты" пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародёрстве?" — написала Захарова в телеграм-канале.

Обыски сегодня прошли не только у Авакова. Так, например, силовики пришли "в гости" к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Мероприятия проходили в рамках расследования финансовых махинаций. Также СБУ нагрянули к исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксане Датий, у которой обнаружили списки новогодних желаний, в числе которых дорогие аксессуары, соболиная шуба, отдых на Мальдивах, а также назначение на новые должности и миллион долларов.