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1 февраля, 11:15

Захарова призвала провести обыски по делу "о крушении Украины" у всей элиты страны

Обыски необходимо провести у всей украинской элиты, которая разворовала и разрушила страну. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новость о том, что СБУ пришли с обысками к бывшему главе МВД Незалежной Арсену Авакову.

У экс-главы МВД Украины Арсена Авакова прошли обыски

У экс-главы МВД Украины Арсена Авакова прошли обыски

"А когда у украинской "элиты" пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародёрстве?" написала Захарова в телеграм-канале.

Обыски сегодня прошли не только у Авакова. Так, например, силовики пришли "в гости" к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Мероприятия проходили в рамках расследования финансовых махинаций. Также СБУ нагрянули к исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксане Датий, у которой обнаружили списки новогодних желаний, в числе которых дорогие аксессуары, соболиная шуба, отдых на Мальдивах, а также назначение на новые должности и миллион долларов.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Максим Плетнёв

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