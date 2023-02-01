Изменившийся до неузнаваемости Саакашвили на заседании суда показал торчащие рёбра

На видео, которое распространилось в соцсетях, политик выглядит измученным и уставшим. Заметно, что он сильно похудел, — под кожей отчётливо видны рёбра. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни убеждены, что, судя по кадрам, Саакашвили содержится в тюремной больнице в хороших условиях, другие же заявляют, что политика нужно навестить. В их числе юрист Марк Фейгин*. Примечательно, что пользователи Twitter публикуют фото Саакашвили с хештегом #SaveMisha ("Спасите Мишу").