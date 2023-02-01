Изменившийся до неузнаваемости Саакашвили на заседании суда показал торчащие рёбра
Саакашвили во время дистанционного заседания показал суду, как похудел в заключении
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продемонстрировал суду своё физическое состояние в ходе заседания, которое проходило в дистанционном режиме. Политика трудно узнать — из-за болезней он потерял около 45 килограммов.
Саакашвили продемонстрировал суду своё физическое состояние во время дистанционного заседания. Видео © Telegram / Caspian Live || 24/7
На видео, которое распространилось в соцсетях, политик выглядит измученным и уставшим. Заметно, что он сильно похудел, — под кожей отчётливо видны рёбра. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни убеждены, что, судя по кадрам, Саакашвили содержится в тюремной больнице в хороших условиях, другие же заявляют, что политика нужно навестить. В их числе юрист Марк Фейгин*. Примечательно, что пользователи Twitter публикуют фото Саакашвили с хештегом #SaveMisha ("Спасите Мишу").
Напомним, с осени 2021 года Михаил Саакашвили находится под стражей в Грузии, куда он приехал после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме он начал жаловаться на проблемы со здоровьем. В ноябре 2022 года его мать Гиули Аласания заявила, что политик отравился ртутью. Также в организме экс-президента Грузии нашли три тяжёлых металла и мышьяк. Политику предложили лечение, причём специалисты убеждены, что отказ от него грозит Саакашвили фатальным исходом.
* Внесён в реестр СМИ-иноагентов.
Telegram / Caspian Live || 24/7