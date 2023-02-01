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1 февраля, 11:56

Священник объяснил, к чему снятся покойники

Блогер-священник Бабкин: Верующему человеку не стоит придавать значение приходу усопших родственников во сне

<p>Священник Николай Бабкин считает, что неправильно перекладывать ответственность за свои решения на сны. Фото ©<a href="https://vk.com/nickolay_babkin" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> vk.com / nickolay_babkin</a></p>

Священник Николай Бабкин считает, что неправильно перекладывать ответственность за свои решения на сны. Фото © vk.com / nickolay_babkin

Суеверные люди часто придают большое значение снам, в которых к ним приходят усопшие родственники и чего-то просят или рассказывают о загробном мире, но таким снам точно верить не стоит. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал блогер и священник Николай Бабкин.

Он напомнил подписчикам о знаменитой евангельской причте, где богач, попав в ад, просил через Лазаря передать послание родственникам, чтобы те не грешили. На это Авраам прямо отвечает, что в явлении успоших во сне нет никакой пользы: "Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мёртвых воскрес, не поверят" (Лк. 16:29-31).

"Во сне гаснет сознание и исчезает контроль над собой, начинают всплывать мысли, которые наяву мы обычно отбрасываем. Во сне они всплывают из недр души и, не встречая сопротивления, формируются в виде мыслеобразов. Суеверный человек, поражённый гордыней, любит придавать особое значение таким снам, чтобы почувствовать свою исключительность", — объясняет священник.

Суеверное мышление и фантазия, со слов Бабкина, "обольщают душу", и тогда человек порой способен принять серьёзные жизненные решения на основании призрачных видений. Вот почему так опасно верить снам и читать сонники, предупредил Бабкин.

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Марина Калегина

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