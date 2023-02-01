ВС РФ уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили цеха предприятия по производству боеприпасов для нужд ВСУ, которые располагались в Сумской области Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ", — отметил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что на огневых позициях было нанесено поражение 88 артиллерийским подразделениям ВСУ в 131 районе.