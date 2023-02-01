ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 февраля 2023, 11:55
5386

ВС РФ уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили цеха предприятия по производству боеприпасов для нужд ВСУ, которые располагались в Сумской области Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ", — отметил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что на огневых позициях было нанесено поражение 88 артиллерийским подразделениям ВСУ в 131 районе.

Пушилин заявил о переброске Киевом в Угледар новых подразделений ВСУ
Пушилин заявил о переброске Киевом в Угледар новых подразделений ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что бойцы ВСУ в Херсонской области регулярно переходят на сторону России, однако явление не носит массового характера.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar