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1 февраля, 11:55

ВС РФ уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили цеха предприятия по производству боеприпасов для нужд ВСУ, которые располагались в Сумской области Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ", — отметил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что на огневых позициях было нанесено поражение 88 артиллерийским подразделениям ВСУ в 131 районе.

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Ранее Лайф сообщал, что бойцы ВСУ в Херсонской области регулярно переходят на сторону России, однако явление не носит массового характера.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин

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