ВС РФ уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ в Сумской области
Российские военные уничтожили цеха предприятия по производству боеприпасов для нужд ВСУ, которые располагались в Сумской области Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ", — отметил Конашенков.
Представитель Минобороны РФ также сообщил, что на огневых позициях было нанесено поражение 88 артиллерийским подразделениям ВСУ в 131 районе.
Ранее Лайф сообщал, что бойцы ВСУ в Херсонской области регулярно переходят на сторону России, однако явление не носит массового характера.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ