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Опубликовано 1 февраля 2023, 11:53

До 30 бойцов ВСУ за сутки на Купянском направлении были уничтожены российскими военными

Российские военные в рамках СВО за прошедшие сутки уничтожили до 30 украинских бойцов на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, артиллерия российских войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Гряниковки, Тимковки Харьковской области и Новосёловского ЛНР. Он добавил, что противник также лишился двух пикапов и гаубицы Д-20.

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Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как украинские военные переходят на сторону России. По его словам, такое случается регулярно, но не носит массового характера.

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Vk.com / Минобороны России

Варвара Романова
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