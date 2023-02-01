Российские военные за сутки уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные в рамках СВО за прошедшие сутки уничтожили до 30 украинских бойцов на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, артиллерия российских войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Гряниковки, Тимковки Харьковской области и Новосёловского ЛНР. Он добавил, что противник также лишился двух пикапов и гаубицы Д-20.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как украинские военные переходят на сторону России. По его словам, в ВСУ действует система принуждения.
Специальная военная операция на Украине
Vk.com / Минобороны России