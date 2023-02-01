Марочко: Силам РФ нужно пройти около 10 км, чтобы замкнуть кольцо вокруг Артёмовска
Российским войскам осталось пройти около 10 километров, чтобы замкнуть кольцо вокруг города Артёмовска (Бахмута) в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Наши силы взяли этот населённый пункт в "подкову", и для того, чтобы сомкнуть эту "подкову", им нужно пройти ещё порядка 10 километров", — сказал он в эфире Первого канала.
Напомним, сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска взяли в оперативное окружение Артёмовск и смыкают кольцо за городом. А ранее ВС РФ сумели взять важные высоты вокруг села Клещеевка под Артёмовском, Денис Пушилин сообщал, что наши войска продвигаются вперёд на основных участках.
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