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Опубликовано 1 февраля 2023, 11:53
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Марочко: Силам РФ нужно пройти около 10 км, чтобы замкнуть кольцо вокруг Артёмовска

Российским войскам осталось пройти около 10 километров, чтобы замкнуть кольцо вокруг города Артёмовска (Бахмута) в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Наши силы взяли этот населённый пункт в "подкову", и для того, чтобы сомкнуть эту "подкову", им нужно пройти ещё порядка 10 километров", — сказал он в эфире Первого канала.

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Напомним, сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска взяли в оперативное окружение Артёмовск и смыкают кольцо за городом. А ранее ВС РФ сумели взять важные высоты вокруг села Клещеевка под Артёмовском, Денис Пушилин сообщал, что наши войска продвигаются вперёд на основных участках.

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VK.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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