Марочко: Силам РФ нужно пройти около 10 км, чтобы замкнуть кольцо вокруг Артёмовска

Российским войскам осталось пройти около 10 километров, чтобы замкнуть кольцо вокруг города Артёмовска (Бахмута) в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Наши силы взяли этот населённый пункт в "подкову", и для того, чтобы сомкнуть эту "подкову", им нужно пройти ещё порядка 10 километров", — сказал он в эфире Первого канала.