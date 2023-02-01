Демобилизованным студентам Донбасса могут дать право перевестись на бюджет
ЕР предложила обеспечить право демобилизованных студентов Донбасса перевестись на бюджет
"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта по интеграции новых регионов в состав РФ в сфере образования и науки и предложила предусмотреть возможность демобилизованным студентам из ЛНР и ДНР продолжить обучение на бюджетном отделении. Об этом сообщается на сайте партии.
"Незадолго до начала СВО в ЛДНР была объявлена всеобщая мобилизация, под которую попали студенты вузов и колледжей. После референдума их, в соответствии с российским законодательством, демобилизовали. Но мало вернуть этих ребят домой, важно ещё и вернуть их к прежней мирной жизни. Образование здесь имеет особое значение — это и профессия, и социализация, и цели на будущее", — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Инициатива же позволит вчерашним бойцам не только вернуться к обучению, но и сделать это бесплатно вне зависимости от их успеваемости. По словам Турчака, предложенные изменения — "меньшее, что можно сделать" для тех, кто был вынужден встать на защиту своей земли.
Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что партия распространила действие своей "народной программы" на новые регионы страны.
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