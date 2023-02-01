Демобилизованным студентам Донбасса могут дать право перевестись на бюджет

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта по интеграции новых регионов в состав РФ в сфере образования и науки и предложила предусмотреть возможность демобилизованным студентам из ЛНР и ДНР продолжить обучение на бюджетном отделении. Об этом сообщается на сайте партии.

"Незадолго до начала СВО в ЛДНР была объявлена всеобщая мобилизация, под которую попали студенты вузов и колледжей. После референдума их, в соответствии с российским законодательством, демобилизовали. Но мало вернуть этих ребят домой, важно ещё и вернуть их к прежней мирной жизни. Образование здесь имеет особое значение — это и профессия, и социализация, и цели на будущее", — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.