Хиромант раскрыл, какие знаки на руке указывают на наличие экстрасенсорных способностей

Распознать человека со сверхъестественными способностями могут помочь особые знаки на руке и длинные пальцы. Так считает хиромант Вадим Розман.

По его мнению, о необычных возможностях могут говорить и "магические кресты" — X-образные знаки между линиями сердца и головы. И чем больше таких крестов, тем сильнее человек связан с паранормальным, отметил хиромант.

"Четыре и более магических креста располагаются на ладони людей, обладающих сильными экстрасенсорными способностями. Они уже просто не могут не заниматься чем-то эзотерическим или как минимум психологическим", — сказал Розман в беседе с "Москвой 24".

Хиромант также рассказал о знаке "ведьмин глаз" — когда линия головы на конце раздваивается, а затем снова смыкается. Такая особенность, по его словам, может наделять человека даром видеть мир с необычной стороны и предсказывать будущее, а наличие трёх и более вертикальных линий под мизинцем говорит о развитой эмпатии и целительских способностях. Особенно сильно подобные знаки влияют на человека, если они расположены на активной руке, указал Розман.