Депутаты Рады анонсировали увольнение всего руководства таможни Украины
В Киеве ожидают увольнения всего руководящего состава таможни Украины. Об этом заявили сразу два депутата Верховной рады — Алексей Гончаренко и Давид Арахамия.
"Сегодня будет увольнение всего руководящего состава таможни", — написал Гончаренко в телеграм-канале.
По его словам, и.о. главы таможни будет назначен заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев.
Арахамия также подвёл итоги сегодняшних массовых обысков и напомнил, что следственные мероприятия прошли в налоговой службе, у ряда сотрудников Минобороны, олигарха Игоря Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова, бизнесмена и депутата парламента Вадима Столара.
Кстати, в результате следственных мероприятий в доме и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий обнаружены необычные "улики": оперативники нашли у чиновницы списки новогодних желаний, среди которых сумка "Гермес" (орфография сохранена), часы "Брегет", соболиная шуба, поездка в Лондон и на Мальдивы, а также миллион долларов и холостяк.
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ТАСС / Дмитрий Рогулин