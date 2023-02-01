Депутаты Рады анонсировали увольнение всего руководства таможни Украины

В Киеве ожидают увольнения всего руководящего состава таможни Украины. Об этом заявили сразу два депутата Верховной рады — Алексей Гончаренко и Давид Арахамия.

"Сегодня будет увольнение всего руководящего состава таможни", — написал Гончаренко в телеграм-канале.

По его словам, и.о. главы таможни будет назначен заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев.

Арахамия также подвёл итоги сегодняшних массовых обысков и напомнил, что следственные мероприятия прошли в налоговой службе, у ряда сотрудников Минобороны, олигарха Игоря Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова, бизнесмена и депутата парламента Вадима Столара.