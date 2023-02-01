Стартовал приём проектов на второй конкурс президентских грантов 2023 года

Начался приём проектов на второй конкурс президентских грантов 2023 года, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов. Принять участие в соревновании могут некоммерческие организации из всех регионов страны, которые были зарегистрированы не позднее 15 сентября 2022 года или 15 марта 2022-го, если речь идёт о запросе субсидии более 500 тысяч рублей. При этом в составе учредителей НКО не должно быть органов власти.

Подать заявку желающие смогут с 1 февраля по 15 марта на сайте фонда. Потенциальным участникам конкурса советуют не откладывать на последние дни, так как это может негативно сказаться на качестве проработки проекта, а следовательно, на шансах получить грант. Причём в таком случае может не остаться времени на исправление технических ошибок.

Всю информацию об условиях участия в конкурсе можно посмотреть в соответствующем разделе на сайте фонда, ответы на основные вопросы — в центре поддержки. А качественно подготовить заявку поможет онлайн-курс по социальному проектированию.

Итоги конкурса подведут до 16 июня, победители смогут приступить к реализации поддержанных проектов с 1 июля.