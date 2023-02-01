Названа самая загруженная платная стоянка в Петербурге

Самой загруженной платной автостоянкой в Санкт-Петербурге оказалась та, что расположена на площади Восстания. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в беседе с "Петербургским дневником".

Он пояснил, что с 1 июля 2022 года в городе сильно расширилась зона платной парковки, при этом платные стоянки продолжили работать в штатном режиме. По словам Ваньчкова, средняя заполняемость той самой стоянки возле Московского вокзала увеличилась с июля 2022 года в два раза. Это связано с ростом числа туристов, которые приезжают в Петербург на поезде. При этом средняя заполняемость стоянки на Греческой улице, с тыльной стороны БКЗ "Октябрьский", снизилась на 7%.

"1 сентября 2022 года состоялось ещё одно расширение зоны платной парковки, в результате которого процент заполняемости других двух автостоянок тоже изменился", — подчеркнул Ваньчков.

Так, с сентября средняя загруженность стоянки, которая находится на площади Островского, выросла на 35%, а на Казанской площади уменьшилась на 3%. Как объяснил зампред Комитета по транспорту, спад связан с сокращением активности туристов.