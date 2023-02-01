Депутаты Заксобрания Петербурга поддержали введение штрафов за продажу зажигалок детям

В Санкт-Петербурге могут начать штрафовать взрослых за продажу зажигалок детям. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали депутаты Законодательного собрания.

"Предлагается запретить продажу детям газовых зажигалок, баллончиков и других подобных товаров. Таким образом депутаты Антон Соловьёв, Денис Четырбок и Валерий Гарнец хотят защитить подрастающее поколение от нового вида токсикомании — сниффинга", — указали в Заксобрании Санкт-Петербурга.

Вдыхание газа от зажигалок приводит к проблемам со здоровьем у детей и может закончиться даже летальным исходом. Один из авторов законопроекта — Антон Соловьёв — сообщил, что за последние годы в городе от токсикомании погибло 11 детей. Он называет ограничение скорее разрешительной, нежели запретительной мерой, передаёт газета "Петербургский дневник". Депутат считает, что запрет позволит торговым сетям обоснованно не продавать детям опасные для здоровья товары.