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1 февраля, 11:59

ВСУ потеряли до десяти десантников на Херсонском направлении

Военные РФ уничтожили до десяти десантников ВСУ на Херсонском направлении в районе озера Круглик. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до десяти человек десанта ВСУ", — сказал он.

Конашенков добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы ликвидирована также самоходная гаубица "Гвоздика". Кроме того, противник лишился трёх складов боеприпасов в районах Гавриловки и Антоновки Херсонской области.

ВС РФ уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ в Сумской области

ВС РФ уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ в Сумской области

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные за сутки уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении, а также два пикапа и гаубицу Д-20.

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Getty Images / Metin Aktas

Варвара Романова

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