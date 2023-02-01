ВСУ потеряли до десяти десантников на Херсонском направлении

Военные РФ уничтожили до десяти десантников ВСУ на Херсонском направлении в районе озера Круглик. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до десяти человек десанта ВСУ", — сказал он.

Конашенков добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы ликвидирована также самоходная гаубица "Гвоздика". Кроме того, противник лишился трёх складов боеприпасов в районах Гавриловки и Антоновки Херсонской области.