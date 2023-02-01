ВСУ потеряли до десяти десантников на Херсонском направлении
Военные РФ уничтожили до десяти десантников ВСУ на Херсонском направлении в районе озера Круглик. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до десяти человек десанта ВСУ", — сказал он.
Конашенков добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы ликвидирована также самоходная гаубица "Гвоздика". Кроме того, противник лишился трёх складов боеприпасов в районах Гавриловки и Антоновки Херсонской области.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные за сутки уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении, а также два пикапа и гаубицу Д-20.
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