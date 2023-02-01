Военные ВС РФ уничтожили свыше 60 бойцов ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

Более 60 бойцов потеряла украинская армия на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра и три автомобиля. Также уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20", — сообщил Конашенков.

По его словам, российские военные также вывели из строя один танк, четыре различные гаубицы, пехотную машину, несколько бронетранспортёров и три автомобиля, принадлежавших Вооружённым силам Украины.