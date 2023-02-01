Потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили до 95 военных
Вооружённые силы РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 95 человек и несколько единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ", — отметил он.
Представитель МО РФ уточнил, что потери противника на этом направлении за сутки составили до 95 военных, три боевые бронированные машины и автомобиль.
А ранее также стало известно, что российские военные в рамках спецоперации уничтожили до 30 украинских бойцов на Купянском направлении. Также противник лишился двух пикапов и гаубицы Д-20.
Getty Images / Spencer Platt