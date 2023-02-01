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1 февраля, 12:02

Потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили до 95 военных

Вооружённые силы РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 95 человек и несколько единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ", — отметил он.

Представитель МО РФ уточнил, что потери противника на этом направлении за сутки составили до 95 военных, три боевые бронированные машины и автомобиль.

ВСУ потеряли до десяти десантников на Херсонском направлении

ВСУ потеряли до десяти десантников на Херсонском направлении

А ранее также стало известно, что российские военные в рамках спецоперации уничтожили до 30 украинских бойцов на Купянском направлении. Также противник лишился двух пикапов и гаубицы Д-20.

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Getty Images / Spencer Platt

Александра Вишнякова

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