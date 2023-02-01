Потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили до 95 военных

Вооружённые силы РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 95 человек и несколько единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ", — отметил он.

Представитель МО РФ уточнил, что потери противника на этом направлении за сутки составили до 95 военных, три боевые бронированные машины и автомобиль.