Новый президент Чехии Петр Павел выступил за переговоры по украинскому конфликту
При малейшем шансе Прага поддержит идею мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил новый президент Чехии Петр Павел в беседе с Би-би-си.
"Как только появится хоть малейший шанс для мирных переговоров, давайте поддержим это", — сказал он.
Однако, уверен Павел, Москва не настроена на ведение диалога, хотя "окончание конфликта полностью в руках России". Он также убеждён, что Украина должна стать частью сообщества демократических стран, а ещё она заслуживает возможности вступить в НАТО.
Кроме того, Павел заявил, что для него поставка западных истребителей, в том числе F-16, "не табу", хотя он и сомневается в своевременной доставке. Вместе с тем президент Чехии не согласился с позицией некоторых европейских стран, что отправку вооружения Киеву можно рассматривать как "эскалацию".
"У нас нет альтернативы. Если мы оставим Украину без помощи, она, скорее всего, проиграет в этом конфликте. А если она проиграет — мы все проиграем", — заявил Павел.
Между тем премьер Венгрии Виктор Орбан усомнился в будущем Украины как суверенной страны. Он выразил уверенность, что Незалежная не сможет победить в происходящем ныне конфликте, так как время играет на руку РФ.
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ТАСС / Zuma