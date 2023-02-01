"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 февраля, 12:16

Жители Вены вышли на митинг против антироссийских санкций и роста цен на электричество

В Вене несколько десятков человек устроили акцию протеста возле штаб-квартиры энергоконцерна Wien Energie. На фоне роста цен на электричество митингующие требуют от властей отказаться от антироссийской санкционной политики.

Люди обеспокоены тем, что тарифы на свет из-за санкций против РФ стали слишком велики. Митингующие просят у властей сохранять нейтралитет относительно конфликта на Украине, пишет РИА "Новости".

"Мир без оружия и санкций": Сотни баварцев выступили против поставки танков Украине

"Мир без оружия и санкций": Сотни баварцев выступили против поставки танков Украине

Ранее Лайф писал о другом митинге, который организовали жители Вены. На нём они также выступали за отмену антироссийских санкций и сохранение нейтралитета страны. В руках у митингующих были российские и австрийские флаги, а также плакаты с текстом "Верните миллиардные сверхдоходы нам".

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров