Жители Вены вышли на митинг против антироссийских санкций и роста цен на электричество

В Вене несколько десятков человек устроили акцию протеста возле штаб-квартиры энергоконцерна Wien Energie. На фоне роста цен на электричество митингующие требуют от властей отказаться от антироссийской санкционной политики.

Люди обеспокоены тем, что тарифы на свет из-за санкций против РФ стали слишком велики. Митингующие просят у властей сохранять нейтралитет относительно конфликта на Украине, пишет РИА "Новости".