Жители Вены вышли на митинг против антироссийских санкций и роста цен на электричество
В Вене несколько десятков человек устроили акцию протеста возле штаб-квартиры энергоконцерна Wien Energie. На фоне роста цен на электричество митингующие требуют от властей отказаться от антироссийской санкционной политики.
Люди обеспокоены тем, что тарифы на свет из-за санкций против РФ стали слишком велики. Митингующие просят у властей сохранять нейтралитет относительно конфликта на Украине, пишет РИА "Новости".
Ранее Лайф писал о другом митинге, который организовали жители Вены. На нём они также выступали за отмену антироссийских санкций и сохранение нейтралитета страны. В руках у митингующих были российские и австрийские флаги, а также плакаты с текстом "Верните миллиардные сверхдоходы нам".
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