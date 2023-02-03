Захарова ответила на возмущения Зеленского о несгибаемости России под санкциями

Санкции Запада дали отличный толчок развитию России, в то время как "Европа с привязанной к ногам Украиной идёт ко дну". Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала жалобы украинского лидера Владимира Зеленского на то, что Россия адаптировалась к санкционной политике ЕС.

"Какой же он всё-таки Зеленский. Если бы не санкции 2014-го и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег — навязанная Западом в 90-е "элита" не дала бы развиваться", — написала она в телеграм-канале.

Захарова отметила, что Европа оказалась в рецессии и "давно утратила навык к выживанию". Ведь даже в середине двадцатого века спасать Запад от него самого пришлось советскому народу, напомнила представитель МИД о победе СССР над фашизмом.