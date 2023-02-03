Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо одуматься и изменить позицию по вопросу поддержки Украины. Об этом заявил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

"Мы призываем Шольца одуматься, пока не поздно. В противном случае он рискует войти в историю как пособник украинского фашизма", — приводит его слова РИА "Новости".

Руководитель общины отметил, что немецкому народу наконец следует взять ситуацию в свои руки и "поставить на место мозги" политикам, которые оказывают Киеву бесконечную поддержку — как военную, так и материальную. При этом он добавил, что Германия может стать по-настоящему одной из самых мощных держав в мире, однако достичь этого сможет только путём сотрудничества и партнёрства с Россией.

Кроме того, Гемпель указал на не самые лучшие отношения с США. По его словам, Вашингтон цинично и унизительно "уничтожает экономическое величие" страны, навязывая народу роль "статистов и прислуги". Он призвал вспомнить о чувстве собственного достоинства и об "историческом позоре", который страна пережила в прошлом веке.