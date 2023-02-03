Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 февраля, 07:09

В результате подрыва автомобиля в Энергодаре погиб полицейский

В результате теракта в городе Энергодаре Запорожской области, по предварительным данным, погиб полицейский. Об этом сообщает пресс-служба местного главка МВД.

"Предварительно установлено, что в результате взрыва погиб сотрудник территориального органа внутренних дел", — говорится в сообщении.

Напомним, взрыв в Энергодаре произошёл сегодня утром. Как сообщал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в городе был подорван автомобиль.

В Запорожской области военная полиция предотвратила теракт

В Запорожской области военная полиция предотвратила теракт

Обложка ©

t.me / Владимир Рогов

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров