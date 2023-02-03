В результате подрыва автомобиля в Энергодаре погиб полицейский

В результате теракта в городе Энергодаре Запорожской области, по предварительным данным, погиб полицейский. Об этом сообщает пресс-служба местного главка МВД.

"Предварительно установлено, что в результате взрыва погиб сотрудник территориального органа внутренних дел", — говорится в сообщении.