В результате подрыва автомобиля в Энергодаре погиб полицейский
В результате теракта в городе Энергодаре Запорожской области, по предварительным данным, погиб полицейский. Об этом сообщает пресс-служба местного главка МВД.
"Предварительно установлено, что в результате взрыва погиб сотрудник территориального органа внутренних дел", — говорится в сообщении.
Напомним, взрыв в Энергодаре произошёл сегодня утром. Как сообщал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в городе был подорван автомобиль.
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t.me / Владимир Рогов