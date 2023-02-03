В Энергодаре произошёл теракт, один человек погиб
Рогов: В Энергодаре неизвестные подорвали автомобиль, погиб один человек
Сегодня утром в Энергодаре произошёл теракт: был подорван автомобиль. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по предварительным данным, погиб один человек.
В Энергодаре произошёл теракт, подорван автомобиль. Видео © t.me / Владимир Рогов
Рогов рассказал, что всё произошло сегодня примерно в 7:50 утра. Жители города услышали мощный взрыв, от которого повыбивало окна у расположенных рядом многоэтажек — вплоть до девятого этажа.
"Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек", — написал он в телеграм-канале.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, пожар уже потушен, добавил он.
Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала гражданина Украины, который планировал совершить на Северном Кавказе теракт по заданию спецслужб Незалежной. Украинец прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. Он уже дал признательные показания.
t.me / Владимир Рогов