В Энергодаре произошёл теракт, один человек погиб

Сегодня утром в Энергодаре произошёл теракт: был подорван автомобиль. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по предварительным данным, погиб один человек.

В Энергодаре произошёл теракт, подорван автомобиль. Видео © t.me / Владимир Рогов

Рогов рассказал, что всё произошло сегодня примерно в 7:50 утра. Жители города услышали мощный взрыв, от которого повыбивало окна у расположенных рядом многоэтажек — вплоть до девятого этажа.

"Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, пожар уже потушен, добавил он.