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3 февраля, 06:40

В Энергодаре произошёл теракт, один человек погиб

Рогов: В Энергодаре неизвестные подорвали автомобиль, погиб один человек

Сегодня утром в Энергодаре произошёл теракт: был подорван автомобиль. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по предварительным данным, погиб один человек.

В Энергодаре произошёл теракт, подорван автомобиль. Видео © t.me / Владимир Рогов

Рогов рассказал, что всё произошло сегодня примерно в 7:50 утра. Жители города услышали мощный взрыв, от которого повыбивало окна у расположенных рядом многоэтажек — вплоть до девятого этажа.

"Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, пожар уже потушен, добавил он.

В Запорожской области военная полиция предотвратила теракт

В Запорожской области военная полиция предотвратила теракт

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала гражданина Украины, который планировал совершить на Северном Кавказе теракт по заданию спецслужб Незалежной. Украинец прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. Он уже дал признательные показания.

Обложка ©

t.me / Владимир Рогов

Оксана Попова

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