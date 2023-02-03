В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для медиков

По его мнению, пандемия коронавируса напомнила о важности и востребованности медиков, а также указала на острую проблему дефицита кадров, которая всё ещё остаётся актуальной. Так, в конце прошлого года дефицит врачей оценивался в 25–26 тысяч специалистов, а среднего медицинского персонала — около 50 тысяч человек. При этом Сухарев отметил, что дефицит может составлять до 30%, являясь причиной повышенной нагрузки на работающих врачей.