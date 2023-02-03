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3 февраля, 06:12

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для медиков

Депутат Сухарев предложил увеличить размер маткапитала для медицинских работников

В Госдуме предложили увеличить маткапитал работникам государственной системы здравоохранения. Соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой направил депутат Иван Сухарев, передаёт RT.

По его мнению, пандемия коронавируса напомнила о важности и востребованности медиков, а также указала на острую проблему дефицита кадров, которая всё ещё остаётся актуальной. Так, в конце прошлого года дефицит врачей оценивался в 25–26 тысяч специалистов, а среднего медицинского персонала — около 50 тысяч человек. При этом Сухарев отметил, что дефицит может составлять до 30%, являясь причиной повышенной нагрузки на работающих врачей.

"В целях поддержки медицинских работников и сокращения дефицита медицинских кадров прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения повышающего коэффициента в размере ¼ суммы при оформлении материнского капитала семьями, в которых один или оба родителя осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения", — говорится в обращении.

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Кстати, вчера Лайф писал, что тысячи российских медработников получили первые специальные социальные выплаты. Их выплатили сотрудникам учреждений в 24 российских регионах на основании сведений, направленных медицинскими организациями.

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Freepik

Николь Вербер

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