В МВФ сочли британскую экономику "не совсем попадающей в цель"
Channel 4: Ситуация в экономике Британии хуже, чем у находящейся под санкциями России
Прогноз Международного валютного фонда по экономике Великобритании на 2023 год оказался хуже, чем для находящейся под многочисленными санкциями России. Об этом сообщает телеканал Channel 4.
Экономическая политика Лондона "сейчас не совсем попадает в цель". Высокая стоимость электроэнергии и продуктов осложняет жизнь гражданам. По мнению экспертов, в Британии не хватает кадров, растут ставки по ипотечным кредитам, а также увеличиваются налоги.
"Это привело к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России", — отмечает телеканал.
По прогнозам ВМФ, британская экономика упадёт более чем на полпроцента. Страна столкнётся с рецессией, что будет иметь "море последствий" и проблем. Теневой канцлер Казначейства Соединённого Королевства Рейчел Ривз заявила, что у Лондона "дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями".
Ранее Лайф писал, что реальная заработная плата жителей Великобритании упала в 2022 году на максимальные с 1977 года 3% на фоне высокого роста стоимости жизни. Это следует из анализа Британского конгресса тред-юнионов (TUC), опубликованного на сайте организации.
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