В МВФ сочли британскую экономику "не совсем попадающей в цель"

Прогноз Международного валютного фонда по экономике Великобритании на 2023 год оказался хуже, чем для находящейся под многочисленными санкциями России. Об этом сообщает телеканал Channel 4.

Экономическая политика Лондона "сейчас не совсем попадает в цель". Высокая стоимость электроэнергии и продуктов осложняет жизнь гражданам. По мнению экспертов, в Британии не хватает кадров, растут ставки по ипотечным кредитам, а также увеличиваются налоги.

"Это привело к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России", — отмечает телеканал.