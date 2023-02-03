Радуют и погода, и цены: Названы лучшие российские курорты для катания на лыжах в феврале

В феврале туристы без всяких проблем смогут покататься на лыжах и сноубордах на многих отечественных горнолыжных курортах. Специалисты сервисов "Яндекс.Погода" и "Яндекс.Путешествия" составили рейтинг мест с лучшей погодой для катания в первой половине этого месяца. Лайф ознакомился с их выводами.

Наиболее подходящими условиями считаются отсутствие осадков и температура воздуха в пределах минус 5–15 градусов. Они ожидаются в Челябинской, Иркутской и Свердловской областях, а также на горных склонах Кузбасса, Башкирии, Алтая и Хакасии. В первой половине февраля здесь можно будет комфортно кататься каждый день.

По данным "Яндекс.Путешествий", дешевле всего можно будет заняться горнолыжным спортом на курорте "Спорт-Экстрим" в Челябинской области (средняя цена ночи в отеле — 4280 рублей, ски-пасс в день — 700 рублей), на байкальской горе Соболиной (7851 рубль за ночь, 850 рублей за ски-пасс) и на горе Туманной под Таштаголом (3094, 960).