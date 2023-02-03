В ЦАР при поддержке инструкторов России разгромили большую часть банд

Армия Центральноафриканской Республики при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооружённых формирований в стране. Об этом сообщил посол России в Банги Александр Бикантов.

"Что касается незаконных вооружённых формирований, то в результате успешных оборонительных действий армии ЦАР при поддержке российских инструкторов большая часть бандформирований разгромлена и, по сути, превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием. Их вожаки пребывают за рубежом", — приводит РИА "Новости" заявление посла.