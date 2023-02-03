В ЦАР при поддержке инструкторов России разгромили большую часть банд
Посол Бикантов: Армия ЦАР с помощью инструкторов из РФ разгромила большую часть банд
Армия Центральноафриканской Республики при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооружённых формирований в стране. Об этом сообщил посол России в Банги Александр Бикантов.
"Что касается незаконных вооружённых формирований, то в результате успешных оборонительных действий армии ЦАР при поддержке российских инструкторов большая часть бандформирований разгромлена и, по сути, превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием. Их вожаки пребывают за рубежом", — приводит РИА "Новости" заявление посла.
Бикантов отметил, что власти ЦАР высоко оценивают работу российских инструкторов в сфере подготовки местных военных, полицейских и сотрудников жандармерии, а также консультации в борьбе с незаконными вооружёнными формированиями.
Ранее Лайф писал об аресте двух человек по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР, о котором стало известно 16 декабря. Оно произошло в столице страны — Банги. После взрыва посылки дипломат получил контузию и был госпитализирован. DHL, сотрудники которой были задержаны, также заявляла о намерениях провести расследование.
ТАСС / Посольство России в ЦАР