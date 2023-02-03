Спикер Маккарти обвинил Китай в пренебрежении суверенитетом США
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Китай пренебрёг национальным суверенитетом США, направив на территорию страны шпионский воздушный шар. Законодатель подчеркнул, что Вашингтон должен отреагировать на действия Пекина.
"Наглое пренебрежение суверенитетом США со стороны Китая — это дестабилизирующие действия, на которые необходимо реагировать, и президент Байден не может молчать, — написал Маккарти в соцсетях.
Кроме того, спикер потребовал провести специальный брифинг для "группы восьми" — так в США называют группу законодателей, состоящую из лидеров двух партий Палаты представителей и Сената, а также членов Комитетов по разведке. Правительство предоставляет им доступ к секретной разведывательной информации.
Напомним, об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, зонд не представляет угрозы населению и летит выше уровня, на котором пролегают трассы авиалайнеров, поэтому пока было решено его не сбивать. В Вашингтоне полагают, что аэростат принадлежит Китаю, они уже связались с Пекином по данному вопросу.
YouTube / PBS NewsHour