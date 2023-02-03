"Не хочу называть его "редиской": Бетербиев вновь вызвал на бой Бивола
Боксёр Бетербиев заявил о желании чемпионского боя с Дмитрием Биволом
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев заявил, что ждёт боя с соотечественником и обладателем чемпионского пояса по версии WBA Дмитрием Биволом. Его слова приводит kp.ru.
"Надо подписать контракт! Не хочу нелестно отзываться о Биволе, называть его "редиской", но Гвоздик и Смит говорили, что хотели титульный бой, — и мы его сделали. Промоутеры, телевидение — никаких проблем нет, если инициатива идёт от боксёра", — сказал Бетербиев в эфире радио "Комсомольская правда".
Спортсмен добавил, что всё время говорит о необходимости сделать этот бой. Те же слова звучат и от Бивола, однако одно дело — говорить, а другое — сделать, добавил Бетербиев.
Ранее Бетербиев в Лондоне техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда и защитил все три пояса. Поединок завершился в восьмом раунде, когда команда спортсмена из Великобритании выбросила белое полотенце. Для 38-летнего россиянина эта победа стала 19-й в 19 поединках (все — нокаутом).
Twitter / Artur Beterbiev