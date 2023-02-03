"Ювентус" может лишиться ещё 20 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций

Футбольный клуб "Ювентус" может во второй раз в сезоне лишиться очков в турнирной таблице чемпионата Италии. Об этом сообщает издание Virgilio Sport со ссылкой на Corriere dello Sport.

Следствие продолжает расследование с махинациями по зарплате игроков туринского клуба в период пандемии. Главный прокурор Итальянской федерации футбола (FIGC) потребует от суда снятия с "Ювентуса" ещё не менее 20 очков. Дело должно было быть закрыто 29 января, но в связи с обнаружением новых документов прокуроры FIGC попросили продлить срок расследования ещё на 40 дней. Вердикт должен быть объявлен в марте.

При этом защита намерена использовать факт проведения расследования после истечения крайнего срока как один из аргументов в свою пользу.