Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 февраля, 21:17

Четыре страны призвали МОК не пускать российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

Страны Балтии и Польша выступили против участия России в Олимпиаде-2024

Министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с совместным призывом не допускать российских и белорусских спортсменов на Игры в Париже в 2024 году.

"В обращении министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши благодарят спортивные организации за солидарность с Украиной и помощь ей и одновременно осуждают усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования", — говорится в сообщении на сайте Министерства образования, науки и спорта Литвы.

МОК разъяснил вопрос с допуском российских спортсменов к Олимпиаде в Париже

МОК разъяснил вопрос с допуском российских спортсменов к Олимпиаде в Париже

Также министры спорта четырёх стран выразили признательность всем международным спортивным организациям и федерациям, отстранившим российских и белорусских спортсменов и представителей этих стран от международных соревнований и организаций, и призвали остальных сделать это немедленно.

Ранее в Белом доме заявили, что США предлагают сохранить запрет МОК на флаги и гимны РФ и Белоруссии. По словам Карин Жан-Пьер, если МОК и другие подобные организации и организаторы соревнований допускают спортсменов, "должно быть абсолютно ясно", что они не представляют российское или белорусское государство.

Глава Олимпийского комитета США поддержал идею допустить россиян до турниров

Глава Олимпийского комитета США поддержал идею допустить россиян до турниров

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров