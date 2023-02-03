Четыре страны призвали МОК не пускать российских спортсменов на Олимпиаду в Париже
Страны Балтии и Польша выступили против участия России в Олимпиаде-2024
Министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с совместным призывом не допускать российских и белорусских спортсменов на Игры в Париже в 2024 году.
"В обращении министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши благодарят спортивные организации за солидарность с Украиной и помощь ей и одновременно осуждают усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования", — говорится в сообщении на сайте Министерства образования, науки и спорта Литвы.
Также министры спорта четырёх стран выразили признательность всем международным спортивным организациям и федерациям, отстранившим российских и белорусских спортсменов и представителей этих стран от международных соревнований и организаций, и призвали остальных сделать это немедленно.
Ранее в Белом доме заявили, что США предлагают сохранить запрет МОК на флаги и гимны РФ и Белоруссии. По словам Карин Жан-Пьер, если МОК и другие подобные организации и организаторы соревнований допускают спортсменов, "должно быть абсолютно ясно", что они не представляют российское или белорусское государство.
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