Четыре страны призвали МОК не пускать российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

Министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с совместным призывом не допускать российских и белорусских спортсменов на Игры в Париже в 2024 году.

"В обращении министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши благодарят спортивные организации за солидарность с Украиной и помощь ей и одновременно осуждают усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования", — говорится в сообщении на сайте Министерства образования, науки и спорта Литвы.

Также министры спорта четырёх стран выразили признательность всем международным спортивным организациям и федерациям, отстранившим российских и белорусских спортсменов и представителей этих стран от международных соревнований и организаций, и призвали остальных сделать это немедленно.