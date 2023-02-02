В "Зените" объяснили жалобу из-за дисквалификации своих игроков после драки со "Спартаком"
В "Зените" объяснили жалобу в САS на решение КДК РФС по массовой драке со "Спартаком"
В ФК "Зенит" объяснили, почему подали жалобу в CAS после дисквалификации ряда игроков во время матча со "Спартаком". В пресс-службе команды рассказали "Спорт-Экспрессу", что обращали внимание и КДК, и Апелляционного комитета на свои доводы, но не были услышаны.
"По-прежнему считаем, что причиной удаления всех шести футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение — в соответствии с подписанным судьёй встречи и представителями команд протоколом матча. Эта же причина удаления игроков нашла отражение в рапорте комиссара встречи. Поэтому "Зенит" и обратился в более высокую инстанцию", — говорится в заявлении.
Напомним, футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" в конце матча Кубка России 27 ноября. С поля удалили шестерых игроков: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао из питерской команды, а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из московской. КДК РФС дисквалифицировал игроков на шесть матчей. "Зенит" оспорил решение, а "Спартак" не стал.
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ТАСС / Валентина Певцова