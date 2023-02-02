В "Зените" объяснили жалобу из-за дисквалификации своих игроков после драки со "Спартаком"

В ФК "Зенит" объяснили, почему подали жалобу в CAS после дисквалификации ряда игроков во время матча со "Спартаком". В пресс-службе команды рассказали "Спорт-Экспрессу", что обращали внимание и КДК, и Апелляционного комитета на свои доводы, но не были услышаны.