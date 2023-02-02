Молдавия отозвала своего постпреда в Межпарламентской ассамблее СНГ

Парламент Молдавии отозвал своего постоянного представителя в секретариате Межпарламентской ассамблеи СНГ. За такое решение проголосовали депутаты правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Во время голосования депутаты фракции оппозиционных партий покинули зал заседаний в знак протеста.

"Мы пока не рассматриваем другой кандидатуры на этот пост, лишь отзываем", — объяснила представившая проект решения депутат правящей партии Дойна Герман.

По её словам, в течение года Парламент Молдавии не принимал участия в работе Содружества Независимых Государств, а секретариат Межпарламентской ассамблеи СНГ не вёл никакой деятельности.