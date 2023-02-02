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2 февраля, 15:19

Молдавия отозвала своего постпреда в Межпарламентской ассамблее СНГ

Парламент Молдавии отозвал своего постоянного представителя в секретариате Межпарламентской ассамблеи СНГ. За такое решение проголосовали депутаты правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Во время голосования депутаты фракции оппозиционных партий покинули зал заседаний в знак протеста.

"Мы пока не рассматриваем другой кандидатуры на этот пост, лишь отзываем", — объяснила представившая проект решения депутат правящей партии Дойна Герман.

По её словам, в течение года Парламент Молдавии не принимал участия в работе Содружества Независимых Государств, а секретариат Межпарламентской ассамблеи СНГ не вёл никакой деятельности.

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Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Украина де-юре остаётся в составе Содружества, но при этом вышла примерно из 20% заключённых соглашений.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Ирина Фальке

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