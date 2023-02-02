Путин назвал Сталинград вечным символом несокрушимости российского народа
Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, заявил в ходе торжественного концерта по случаю 80-й годовщины освобождения города президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в ходе боёв населённый пункт был полностью разрушен и впоследствии восстанавливался усилиями всей страны.
"Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, самой силы жизни", — сказал он.
Глава государства отметил исключительную стойкость и самоотверженность защитников Сталинграда, которая "поражает до глубины души, вызывает чувства самой искренней благодарности и уважения".
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Также Владимир Путин заявил, что в крови нашего народа навсегда останется готовность идти до победного конца ради Отечества. Именно это, по его словам, и низвергло нацизм.
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