Путин назвал Сталинград вечным символом несокрушимости российского народа

Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, заявил в ходе торжественного концерта по случаю 80-й годовщины освобождения города президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в ходе боёв населённый пункт был полностью разрушен и впоследствии восстанавливался усилиями всей страны.

"Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, самой силы жизни", — сказал он.

Глава государства отметил исключительную стойкость и самоотверженность защитников Сталинграда, которая "поражает до глубины души, вызывает чувства самой искренней благодарности и уважения".