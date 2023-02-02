Путин — о Сталинградской битве: Это было сражение за существование истерзанной, но непокорённой страны
Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием победы в Сталинградской битве и подчеркнул, что это было сражение за существование истерзанной, но непокорённой страны.
"Это сражение было не просто сражением за город. На кону стояло само существование истерзанной, но непокорённой страны. Определялся исход не только Великой Отечественной, но всей Второй мировой войны! Мы сплотились в решающей схватке и победили", — подчеркнул глава государства, выступая на торжественном концерте.
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Напомним, 80-летие победы Советской армии в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. Битва развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало более 2,1 миллиона человек. Эти события стали одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне. Сегодня в Волгограде проходят торжественные мероприятия в честь памятной даты. Президент РФ уже посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, возложил цветы и почтил память павших в сражении.
ТАСС / Михаил Климентьев