Путин — о Сталинградской битве: Это было сражение за существование истерзанной, но непокорённой страны

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием победы в Сталинградской битве и подчеркнул, что это было сражение за существование истерзанной, но непокорённой страны.

"Это сражение было не просто сражением за город. На кону стояло само существование истерзанной, но непокорённой страны. Определялся исход не только Великой Отечественной, но всей Второй мировой войны! Мы сплотились в решающей схватке и победили", — подчеркнул глава государства, выступая на торжественном концерте.