США работают над обеспечением Украины дальнобойными ракетами, заявила Нуланд

Соединённые Штаты Америки намерены обеспечить Украину всем необходимым. В частности, по словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, речь идёт и о дальнобойных ракетах. Её слова приводит Al Jazeera.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах", — заявила Нуланд.