США работают над обеспечением Украины дальнобойными ракетами, заявила Нуланд
Соединённые Штаты Америки намерены обеспечить Украину всем необходимым. В частности, по словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, речь идёт и о дальнобойных ракетах. Её слова приводит Al Jazeera.
"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах", — заявила Нуланд.
Ранее Лайф писал, что на Украине заявили об ускоренных переговорах с Западом по поставкам авиации и ракет. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, "эту необходимость на Западе понимают". Кроме того, накануне издание Reuters сообщало, что в США готовятся к выделению нового пакета помощи Украине. Он обойдётся в $2,2 миллиарда и впервые будет включать ракеты большой дальности.
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