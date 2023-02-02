Словацкие байкеры почтили память героев в Волгограде в день 80-летия победы под Сталинградом

В Волгограде в день 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве проходят памятные мероприятия, в которых принимают участие не только россияне, но и гости из зарубежья. Одни из них — мотоциклисты объединения "Брат за брата" из Словакии. Они рассказали, почему приняли решение посетить город сегодня и что для них значит этот день.

Словацкие байкеры почтили память героев в день 80-летия победы под Сталинградом. Видео © t.me / Федерально значимый регион

Руководитель организации Алекса Матуш в беседе с порталом V1.RU рассказал, что "Брат за брата" существует "как благодарность каждому герою Великой Отечественной войны". Сегодня вечером мотоциклисты планируют отправиться на праздничный концерт в честь этой памятной даты, а завтра — посетить Мамаев курган. По словам Алексы, мужчины по пути в Волгоград заехали и в Москву, где возложили венки, чтобы отдать дань памяти павшим воинам.