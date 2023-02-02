Президент России Владимир Путин в день 80-летия победы в Сталинградской битве посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде, возложил цветы и почтил память павших в сражении.

Путин в день 80-летия победы в Сталинградской битве возложил цветы на Мамаевом кургане. Видео © LIFE

Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы, почтил минутой молчания память погибших советских солдат и возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана.

Кроме того, сегодня в планах Владимира Путина — встреча с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций и выступление на торжественном концерте.