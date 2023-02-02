Путин в день 80-летия победы в Сталинградской битве возложил цветы на Мамаевом кургане
Президент России Владимир Путин в день 80-летия победы в Сталинградской битве посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде, возложил цветы и почтил память павших в сражении.
Путин в день 80-летия победы в Сталинградской битве возложил цветы на Мамаевом кургане. Видео © LIFE
Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы, почтил минутой молчания память погибших советских солдат и возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана.
Кроме того, сегодня в планах Владимира Путина — встреча с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций и выступление на торжественном концерте.
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Напомним, 80-летие победы Советской армии в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. Битва развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало более 2,1 миллиона человек. Эти события стали одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне. Сегодня в Волгограде проходят торжественные мероприятия в честь памятной даты.
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