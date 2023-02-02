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2 февраля, 14:11

Путин в день 80-летия победы в Сталинградской битве возложил цветы на Мамаевом кургане

Президент России Владимир Путин в день 80-летия победы в Сталинградской битве посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде, возложил цветы и почтил память павших в сражении.

Путин в день 80-летия победы в Сталинградской битве возложил цветы на Мамаевом кургане. Видео © LIFE

Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы, почтил минутой молчания память погибших советских солдат и возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана.

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Кроме того, сегодня в планах Владимира Путина — встреча с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций и выступление на торжественном концерте.

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Напомним, 80-летие победы Советской армии в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. Битва развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало более 2,1 миллиона человек. Эти события стали одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне. Сегодня в Волгограде проходят торжественные мероприятия в честь памятной даты.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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