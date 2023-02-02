14-летняя девочка из Казани обвинила трёх иностранцев в изнасиловании, но у их друга другая версия

Три иностранных студента, подозреваемые в изнасиловании 14-летней девочки, заключены под стражу до 31 марта. На видео из Московского районного суда в Казани фигуранты дела спрятали лица под капюшонами и отказались давать комментарии перед закрытым заседанием.

Друг подозреваемого в изнасиловании иностранца опровергает обвинения суда. Видео © t.me / Mash Iptash

По информации Mash Iptash, 20-летнего студента КГМУ из Алжира и ещё двух граждан Египта подозревают в групповом изнасиловании по предварительному сговору. Максимальный срок, грозящий иностранцам по данной статье, составляет до 15 лет. Их уже отчислили из медицинского вуза.

Сама жертва в полиции рассказала, что 31 января "пришла в квартиру к знакомым, они надругались и угрожали расправиться". По словам её отца, это продолжалось четыре часа.

Один из приятелей подозреваемых заступился за них и поведал свою версию развития событий. По словам студента, 14-летняя девочка с отцом "так поднимают деньги". Молодой человек говорит, что подросток сама пришла в квартиру к ребятам и якобы по договорённости со своим отцом вымогала у студентов крупную сумму денег. Он говорит, что пострадавшая также употребляет наркотики.