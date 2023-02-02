По автомату в каждой руке: Устроивший стрельбу в ростовском ТЦ попал на видео
Момент стрельбы в ростовском ТЦ "Димбо" попал на видео
Мужчина, устроивший стрельбу возле торгового центра "Димбо" в Ростове-на-Дону, попал на видео. Кадрами поделился телеграм-канал Don Mash.
Устроивший стрельбу в ростовском ТЦ "Димбо" попал в объектив камеры наблюдения. Видео © t.me / Don Mash
На опубликованных кадрах видно, что мужчина, одетый во всё чёрное, входит в здание торгового центра. По данным Don Mash, им оказался бывший сотрудник ТЦ. Сегодня в обед он вошёл внутрь с большой цветной сумкой и двумя предметами, похожими на автоматы. Затем он бросил что-то похожее на страйкбольную гранату и открыл огонь.
Его сразу же заметила охрана. Сотрудники подбежали к дебоширу и попытались его остановить, но безуспешно. После этого мужчина сел в автомобиль Hyundai Solaris белого цвета и скрылся. Сейчас его ищет полиция.
Напомним, о стрельбе возле торгового центра в Ростове-на-Дону стало известно ранее сегодня. В результате инцидента никто не пострадал. Дебошир скрылся с места происшествия. По предварительным данным, им оказался некий В. Уткин 1972 года рождения.
t.me / Don Mash