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2 февраля, 13:58

По автомату в каждой руке: Устроивший стрельбу в ростовском ТЦ попал на видео

Момент стрельбы в ростовском ТЦ "Димбо" попал на видео

Мужчина, устроивший стрельбу возле торгового центра "Димбо" в Ростове-на-Дону, попал на видео. Кадрами поделился телеграм-канал Don Mash.

Устроивший стрельбу в ростовском ТЦ "Димбо" попал в объектив камеры наблюдения. Видео © t.me / Don Mash

На опубликованных кадрах видно, что мужчина, одетый во всё чёрное, входит в здание торгового центра. По данным Don Mash, им оказался бывший сотрудник ТЦ. Сегодня в обед он вошёл внутрь с большой цветной сумкой и двумя предметами, похожими на автоматы. Затем он бросил что-то похожее на страйкбольную гранату и открыл огонь.

Его сразу же заметила охрана. Сотрудники подбежали к дебоширу и попытались его остановить, но безуспешно. После этого мужчина сел в автомобиль Hyundai Solaris белого цвета и скрылся. Сейчас его ищет полиция.

Лайф публикует видео с моментом стрельбы в Махачкале

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Напомним, о стрельбе возле торгового центра в Ростове-на-Дону стало известно ранее сегодня. В результате инцидента никто не пострадал. Дебошир скрылся с места происшествия. По предварительным данным, им оказался некий В. Уткин 1972 года рождения.


Обложка ©

t.me / Don Mash

Оксана Попова

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