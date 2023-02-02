По автомату в каждой руке: Устроивший стрельбу в ростовском ТЦ попал на видео

На опубликованных кадрах видно, что мужчина, одетый во всё чёрное, входит в здание торгового центра. По данным Don Mash, им оказался бывший сотрудник ТЦ. Сегодня в обед он вошёл внутрь с большой цветной сумкой и двумя предметами, похожими на автоматы. Затем он бросил что-то похожее на страйкбольную гранату и открыл огонь.