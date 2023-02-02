Лайф узнал, кого разыскивает полиция после стрельбы у ТЦ в Ростове-на-Дону

После стрельбы возле ТЦ "Димбо" в Ростове-на-Дону полиция объявила в розыск некоего Уткина В. 1972 года рождения. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Очевидицей стрельбы стала случайная прохожая. Она сообщила правоохранителям, что заметила мужчину с автоматом у торца здания. По данным Лайфа, одетый во всё чёрное, он вышел из-за угла торгового центра с пакетом в одной руке и оружием в другой, сел в автомобиль Hyundai Solaris белого цвета и скрылся. После этого в городе был введён план "Перехват".