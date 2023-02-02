На Кубани водитель довёл до слёз и выгнал из маршрутки девочку-инвалида

В Краснодаре водитель высадил из маршрутки школьницу с особенностями развития, у которой не оказалось с собой наличных денег. Теперь прокуратура проводит проверку.

О вопиющем инциденте в беседе с телеканалом "360" рассказала мама девочки, которая учится в коррекционной школе и каждый день самостоятельно ездит на учёбу. По словам родительницы, за три года не было ни одного подобного случая. Однако на днях школьнице попался водитель, который отказался принимать банковскую карту, сказал, что терминал не работает, с криками потребовал наличку и даже стал выгонять её. Он довёл девочку до истерики, но за неё заплатили неравнодушные пассажиры.

На остановке школьницу встретила бабушка, которая поинтересовалась у водителя о произошедшем, а потом обратилась к его руководству. Там пообещали разобраться с грубым сотрудником, однако позже ситуация повторилась. Вот только на этот раз ему всё же удалось выгнать девочку на улицу. Теперь в инциденте разбираются правоохранители.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям юридического лица по соблюдению законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров городским транспортом, а также действиям водителя, осуществляющего пассажирские перевозки по маршруту № 1, который 31 января высадил ребёнка-инвалида из-за отсутствия у него наличных денежных средств и невозможности принятия оплаты банковской картой", — сообщили в Прокуратуре Краснодарского края.