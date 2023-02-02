Фигуристка Сотникова рассказала о тренировках "через боль" ради возвращения на лёд
Российская фигуристка Аделина Сотникова призналась, что ей очень сложно вернуть спортивную форму после рождения ребёнка три месяца назад. Об этом она рассказала в соцсети и заверила, что готова терпеть боль на тренировках ради возвращения на лёд.
"Сложно очень. Мышцы в ужасном состоянии, тело ломит. Ощущение, как будто я никогда в жизни не тренировалась. Надо всё проходить заново. Каждый день я перебарываю себя, боль в мышцах, чтобы прийти к своей цели. Если я буду продолжать в том же духе, то совсем скоро вы увидите меня на льду", — поделилась фигуристка с поклонниками.
По её словам, даже внушительный опыт в спорте не даёт ей фору. Сотникова напомнила, что ей 26 лет и тренируется она 22 года, но "заставить себя что-то делать на самом деле не так просто". Фигуристка хочет похудеть на десять килограммов за два месяца и уже в марте собирается порадовать фанатов прежней формой.
Как писал Лайф, Анастасия Губанова, выступавшая ранее за Россию, принесла Грузии первое золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо. Она опередила бельгийку Луну Хендрикс более чем на шесть баллов (193,48).
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