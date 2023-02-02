"Как Вы их потеряли?": Школьники из Петербурга сняли на видео издевательства над одноклассником без ног

В Санкт-Петербурге школьники на камеру поиздевались над одноклассником, который носит протезы обеих ног. Видео с неудобными вопросами и язвительными шутками в адрес подростка-инвалида распространилось в Сети.

Школьники сняли видео с оскорблениями одноклассника-инвалида. Видео © Телеканал "360"

В беседе с телеканалом "360" мама мальчика рассказала, что сын потерял обе ноги в детстве во время пожара. На переменах мальчик не ходит, потому что больно — протезы немного малы. Подросток говорит, что терпеть злобные шутки ему неприятно, но на одноклассников он не обижается.

После того как инцидент получил широкую огласку, директор школы Елена Поварова попыталась оправдать поведение учеников, сказав, что "на самом деле дети просто снимали видео". По её словам, в Сеть "выложили урезанный ролик, а саму историю исказили".

"Это мальчики блогерами решили стать, <…> видео урезано полностью. Воспитательная работа ведётся, но это не то, что фейково пишется сейчас везде в Сети. Это был задуман такой сюжет. Мальчик с ними общается, его никто не гнобил, его класс так надавал бы всем детям, кто его обижает. Это замечательный ребёнок, которого невозможно гнобить", — говорит директор.

Поварова добавила, что намерена обратиться в Следственный комитет для решения вопроса с "фейком". Районная прокуратура уже проводит проверку по факту издевательств над учащимся.