Неизвестный открыл стрельбу возле ТЦ в Ростове-на-Дону
Неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра "Димбо" в Ростове-на-Дону. В итоге никто не пострадал, злоумышленника ищут. Об этом Лайфу рассказали в ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Обстановка у ТЦ в Ростове-на-Дону, где ранее неизвестный открыл стрельбу. Видео © LIFE
"К моменту прибытия полиции стрелявший покинул место на автомобиле. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника", — говорится в сообщении полиции.
А ранее Лайф рассказывал о стрельбе в Махачкале. Днём 25 января там был объявлен план "Перехват" из-за неизвестного мужчины с дробовиком, который стрелял в воздух. Позже в полиции уточнили, что в результате пострадали два человека, а Лайф публиковал видео с моментом стрельбы.
LIFE