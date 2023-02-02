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2 февраля, 12:23

Неизвестный открыл стрельбу возле ТЦ в Ростове-на-Дону

Неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра "Димбо" в Ростове-на-Дону. В итоге никто не пострадал, злоумышленника ищут. Об этом Лайфу рассказали в ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Обстановка у ТЦ в Ростове-на-Дону, где ранее неизвестный открыл стрельбу. Видео © LIFE

"К моменту прибытия полиции стрелявший покинул место на автомобиле. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника", говорится в сообщении полиции.

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А ранее Лайф рассказывал о стрельбе в Махачкале. Днём 25 января там был объявлен план "Перехват" из-за неизвестного мужчины с дробовиком, который стрелял в воздух. Позже в полиции уточнили, что в результате пострадали два человека, а Лайф публиковал видео с моментом стрельбы.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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