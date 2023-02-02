В Минобороны РФ подсчитали уничтоженную технику ВСУ с начала спецоперации

Российские военные с начала проведения специальной военной операции на Украине ликвидировали более трёх тысяч дронов ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Всего, по словам Конашенкова, в ходе спецоперации бойцы ВС РФ уничтожили 381 самолёт, 206 вертолётов, 3001 беспилотник, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, украинская армия стала беднее на 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.