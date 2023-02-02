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Регион
Опубликовано 2 февраля 2023, 12:17
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В Минобороны РФ подсчитали уничтоженную технику ВСУ с начала спецоперации

Минобороны: С начала спецоперации ВС РФ уничтожили более трёх тысяч беспилотников

Российские военные с начала проведения специальной военной операции на Украине ликвидировали более трёх тысяч дронов ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Всего, по словам Конашенкова, в ходе спецоперации бойцы ВС РФ уничтожили 381 самолёт, 206 вертолётов, 3001 беспилотник, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, украинская армия стала беднее на 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Запорожской области сбит украинский вертолёт Ми-8
В Запорожской области сбит украинский вертолёт Ми-8

Ранее средства противовоздушной обороны России сбили вертолёт Ми-8 и пять беспилотников украинских войск. Дроны были сбиты в районах сёл Кривошеевки, Оборотновки и Владимировки, а также посёлка Краснореченское в ЛНР. Вместе с тем российские войска перехватили три снаряда HIMARS в Златоустовке ДНР и Скадовске Херсонской области.

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Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde

Оксана Попова
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