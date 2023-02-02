ВС России за сутки уничтожили 25 украинских военных на Купянском направлении

Авиация и артиллерия западной группировки войск за сутки уничтожили более 25 украинских военных на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики", — сказал он.

Украинская армия потеряла одну боевую бронированную машину, два автомобиля, а также три РСЗО "Град" в районе Волчанска Харьковской области.