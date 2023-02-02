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Опубликовано 2 февраля 2023, 12:14

ВС России за сутки уничтожили 25 украинских военных на Купянском направлении

Авиация и артиллерия западной группировки войск за сутки уничтожили более 25 украинских военных на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики", сказал он.

Украинская армия потеряла одну боевую бронированную машину, два автомобиля, а также три РСЗО "Град" в районе Волчанска Харьковской области.

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Ранее в Минобороны отчитывались о выходе ракетных комплексов "Ярс" на боевое патрулирование под Барнаулом. Расчёты совершат марш-бросок, рассредоточат агрегаты, а также организуют маскировку и боевую охрану.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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