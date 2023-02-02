"Ярсы" вышли на боевое патрулирование под Барнаулом

Ракетные комплексы "Ярс" в Барнаульском ракетном соединении выведены на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны России. Стратегические ракетчики отрабатывают разные задачи и вводные, включая интенсивные манёвры.

ПГРК "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования. Видео © Telegram / Минобороны России

Расчёты "Ярсов" должны совершить марш-бросок на расстояние до 100 км, рассредоточить агрегаты, сменяя полевые позиции, организовать маскировку и боевую охрану. В числе других задач — противодействие диверсионно-разведывательным группам. Кроме того, военные тренируются действовать в лесной местности, чтобы научиться обеспечивать максимальную скрытность агрегатам комплексов.

Как отметили в оборонном ведомстве, подобные тренировки дают возможность оценить готовность личного состава, вооружения и техники к длительному дежурству на маршрутах боевого патрулирования.