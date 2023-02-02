В Севастополе пять человек стали жертвами пожара в строительных бытовках
В Севастополе пять человек стали жертвами пожара, который произошёл в строительных бытовках. Это случилась на участке прокладки трассы "Таврида".
В Севастополе тушат пожар в строительном модуле. Видео © МЧС России
"Пожар возник в бытовках, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида". Обнаружены тела пяти погибших", — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.
В региональном главке МЧС рассказали, что информация о пожаре поступила в ведомство от очевидцев сегодня в 02:19 (совпадает с мск). Возгорание было локализовано через час на площади 200 квадратных метров. Причину трагического происшествия устанавливают.
А в деревне Грановщине, что в Иркутской области, минувшей ночью погибли два подростка. Они были ночью одни и не смогли выбраться из загоревшегося частного двухэтажного дома.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин