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2 февраля, 04:24

В Севастополе пять человек стали жертвами пожара в строительных бытовках

В Севастополе пять человек стали жертвами пожара, который произошёл в строительных бытовках. Это случилась на участке прокладки трассы "Таврида".

В Севастополе тушат пожар в строительном модуле. Видео © МЧС России

"Пожар возник в бытовках, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида". Обнаружены тела пяти погибших", — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

В региональном главке МЧС рассказали, что информация о пожаре поступила в ведомство от очевидцев сегодня в 02:19 (совпадает с мск). Возгорание было локализовано через час на площади 200 квадратных метров. Причину трагического происшествия устанавливают.

На юго-востоке Москвы после пожара в квартире нашли двух убитых мужчин

На юго-востоке Москвы после пожара в квартире нашли двух убитых мужчин

А в деревне Грановщине, что в Иркутской области, минувшей ночью погибли два подростка. Они были ночью одни и не смогли выбраться из загоревшегося частного двухэтажного дома.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Григорьев

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