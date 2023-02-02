В Севастополе пять человек стали жертвами пожара в строительных бытовках

В Севастополе пять человек стали жертвами пожара, который произошёл в строительных бытовках. Это случилась на участке прокладки трассы "Таврида".

В Севастополе тушат пожар в строительном модуле. Видео © МЧС России

"Пожар возник в бытовках, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида". Обнаружены тела пяти погибших", — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

В региональном главке МЧС рассказали, что информация о пожаре поступила в ведомство от очевидцев сегодня в 02:19 (совпадает с мск). Возгорание было локализовано через час на площади 200 квадратных метров. Причину трагического происшествия устанавливают.