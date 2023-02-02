Были дома одни: Под Иркутском в сгоревшем доме нашли тела подростков

В деревне Грановщине Иркутского района при пожаре в частном доме погибли двое подростков – мальчики 2009 и 2013 года рождения. Об этом сообщили в управлении МЧС по Иркутской области.

Сгоревший под под Иркутском. Видео © Прокуратура Иркутской области

Информации о возгорании двухэтажного дома поступила спасателям 04:14 (23:14 мск) от людей, проживающих по соседству. туда были направлены четыре пожарных расчёта, в том числе добровольная пожарная команда села Урик. Когда они прибыли, деревянный дом площадью 80 квадратных метров уже был охвачен огнём, и гараж с автомобилем.

"В 05:51 открытый огонь был ликвидирован. В ходе разбора обгоревших конструкций обнаружены погибшие дети", — сообщили в ведомстве.

Причину пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории. На данный момент известно, что семья на учёте в органах социальной защиты не состояла. Дети находились в доме ночью одни, с их родными работают психологи. Прокуратура начала проверку.