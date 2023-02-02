Израиль нанёс авиационный удар по сектору Газа

Самолёт Армии обороны Израиля нанёс удары по сектору Газа после того, как оттуда была выпущена ракета. Об этом сообщает агентство Франс Пресс. Эту информацию подтвердили израильские военные.

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по Газе", — говорится на странице Армии обороны Израиля в "Твиттере".

Какие-либо подробности о целях и первых результатах этих действий не приводятся.