Израиль нанёс авиационный удар по сектору Газа
Самолёт Армии обороны Израиля нанёс удары по сектору Газа после того, как оттуда была выпущена ракета. Об этом сообщает агентство Франс Пресс. Эту информацию подтвердили израильские военные.
"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по Газе", — говорится на странице Армии обороны Израиля в "Твиттере".
Какие-либо подробности о целях и первых результатах этих действий не приводятся.
Напомним, накануне в Армии обороны Израиля сообщили, что из сектора Газа была выпущена одна ракета. Её перехватила система противовоздушной обороны.
А в конце января в Восточном Иерусалиме было совершено два теракта. В синагоге погибло семь человек, преступник был ликвидирован, задержано более 40 человек. А ещё 13-летний подросток ранил двух горожан во время стрельбы. Власти Израиля объявили об усилении мер безопасности внутри страны.
Twitter / IAFsite