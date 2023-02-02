Проблема в деньгах: В США назвали главную угрозу для Америки

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что главной угрозой для Штатов является высокий государственный долг.

"Самая большая угроза для Америки — это наш долг. Наш долг сейчас составляет 120% от ВВП, а это означает, что он превышает по объёму нашу экономику. Это больше, чем когда-либо в американской истории", — сказал Маккарти по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

Одновременно политик отметил, что и поступающие в государственную казну доходы сейчас выше, чем когда-либо в истории. Финансовые поступления растут, проблема именно в графе расходов, добавил спикер, сменивший на этом посту Нэнси Пелоси.