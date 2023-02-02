Проблема в деньгах: В США назвали главную угрозу для Америки
Спикер Маккарти назвал госдолг главной угрозой для США
Новый спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что главной угрозой для Штатов является высокий государственный долг.
"Самая большая угроза для Америки — это наш долг. Наш долг сейчас составляет 120% от ВВП, а это означает, что он превышает по объёму нашу экономику. Это больше, чем когда-либо в американской истории", — сказал Маккарти по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.
Одновременно политик отметил, что и поступающие в государственную казну доходы сейчас выше, чем когда-либо в истории. Финансовые поступления растут, проблема именно в графе расходов, добавил спикер, сменивший на этом посту Нэнси Пелоси.
Ранее Лайф писал, что американцев предупредили об угрозе дефолта. Причиной в Минфине США назвали повышение законодателями потолка госдолга. По подсчётам главы ведомства Джанет Йеллен, лимит в 31,381 триллиона долларов был исчерпан 19 января. Однако благодаря накопленному резерву и "экстраординарным мерам" страна продержится до лета. К последним Йеллен отнесла также приостановку отчислений в пенсионные и социальные фонды.
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